Страшный магнит: в MAN на Суздальском уже влетал другой водитель. На этот раз «Ларгус» срезало до багажника

Смертельное ДТП на Суздальском проспекте, 75, утром 17 июня — уже не первое такое на этом самом месте. Полиция показывает новые фотографии: видно, что «Ларгус» ушел под шаланду больше чем наполовину — до багажника.

Сегодняшнее ДТП, напомним, произошло в 5:10. 33-летний мужчина на «Ладе Ларгус» врезался в припаркованный грузовик МАН с прицепом и погиб на месте.



В этот же MAN автомобиль влетал похожим образом 24 февраля 2024 года, пишет «Дорожный инспектор». Тогда это был «Шевроле» под управлением водителя с признаками опьянения. Он отделался синяками и ссадинами.

