Новое приложение Сбера появилось в App Store

Владельцы мобильных телефонов на операционной системе iOS снова могут скачать приложение Сбера в App Store. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе банка. Старые версии приложений банк перестанет поддерживать до конца года.



Новое приложение называется «Умный Онлайн». Его загрузили в магазин приложений от Apple около 8 часов назад. Попасть на страницу для скачивания можно по ссылке.

В Сбере призывают клиентов как можно быстрее установить приложение, пока оно доступно в App Store.

«К тому же банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений СберБанк Онлайн для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11», — сообщили в банке.