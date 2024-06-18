Новое приложение Сбера появилось в App Store

Владельцы мобильных телефонов на операционной системе iOS снова могут скачать приложение Сбера в App Store. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе банка. Старые версии приложений банк перестанет поддерживать до конца года.
Новое приложение называется «Умный Онлайн». Его загрузили в магазин приложений от Apple около 8 часов назад. Попасть на страницу для скачивания можно по ссылке.
В Сбере призывают клиентов как можно быстрее установить приложение, пока оно доступно в App Store.
«К тому же банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений СберБанк Онлайн для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11», — сообщили в банке.
Клиенты могут посмотреть, какая версия установлена у них, на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.
Мобильные приложения Сбера и других российских подсанкционных банков еще весной 2022 года были удалены из App Store и Google Play (для устройств на базе операционной системы Android). С тех пор в магазинах приложений время от времени появляются разработанные банками аналоги. Обычно иностранные сервисы их быстро удаляют, но часть пользователей за это время успевает скачать доступную версию.
Это самый удобный, но не единственный способ установить себе на мобильный официальное приложение Сбера. Для этого также можно обратиться в офис банка и попросить сотрудников скачать программу.