Программа IT-ипотеки может завершиться для Петербурга и Москвы

Правительство РФ планирует исключить из программы льготной IT-ипотеки Москву и Санкт-Петербург, пишут 18 июня «Ведомости».
По данным источников издания, кабмин рассматривает варианты изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. Среди них — исключение двух столиц из программы и повышение порога по минимальному уровню зарплат. Первоначально порог был установлен на уровне 500 млрд рублей, позже его подняли до 700 млрд. Кроме того, обсуждается выделение дополнительных средств на программу для регионов.
Показатели программы, по словам представителя Минцифры, были определены по числу ипотек. В общей сложности программой воспользовалось более 70 тысяч специалистов, сумма составила 630 млрд рублей. Это «превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%». Сейчас обсуждаются параметры продолжения программы, отметил представитель министерства.
Программа льготной ипотеки для IT была запущена в июле 2022 года, в частности для того, чтобы снизить отток специалистов за границу. Вместе с ипотекой айтишники получили отсрочку от армии и ряд налоговых льгот для бизнеса.