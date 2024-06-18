Край циклона поменял погоду в Петербурге

Циклон принёс в Петербург прохладу и затянул небо облаками.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июня в городе облачно, местами дожди, ливни и грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха не поднимется выше 20–22 градусов.
Сегодня на погоду в регионе влияет северо-западная периферия циклона, выходящего своим центром с юга в районы Верхневолжья. Облака в небе и осадки существенно ограничат дневной прогрев. Ветер западный 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра ожидается примерно такая же погода. В четверг будет ещё прохладнее — 17–19 градусов.