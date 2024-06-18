Подробности страшного ДТП на М-5: в «Ленд Ровере» пострадали дети и погиб мужчина. Остальные жертвы — из микроавтобуса

Установлены личности шестерых погибших в массовом ДТП на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области 18 июня.
Как сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на источник, это русские мужчины в возрасте 22, 43, 45, 58, 59 и 62 лет. Они проживали не в Рязанской области. Всего, напомним, в аварии погибли восемь человек.
ДТП случилось около 6:30 между селом Задубровье и деревней Заполье. Столкнулись два грузовика, микроавтобус «Газель» и Land Rover. По предварительным данным, причиной стал выезд «Газели» на встречную полосу. По информации «КП-Рязань», скончались водитель «Ленд Ровера» и семь человек из микроавтобуса. 13 человек были срочно госпитализировали в районную больницу. Все трое пострадавших детей (2009, 2015 и 2017 годов рождения) ехали в легковой машине. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.