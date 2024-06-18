Страшное массовое ДТП на М-5: семь человек погибли и 15 пострадали

Семь человек погибли и 15 пострадали в результате массового ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области 18 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале пишет, что, по предварительной информации, восемь человек погибли и 13 пострадали, в том числе трое детей.
По данным прокуратуры Рязанской области, авария случилась на 273-м километре трассы. Авария, по предварительной версии, произошло из-за выезда автобуса на встречную полосу. Пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают спасатели, медики и правоохранители. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.