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    Страшное массовое ДТП на М-5: семь человек погибли и 15 пострадали

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    Семь человек погибли и 15 пострадали в результате массового ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области 18 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    Ирина Волк

    Представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале пишет, что, по предварительной информации, восемь человек погибли и 13 пострадали, в том числе трое детей.

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    По данным прокуратуры Рязанской области, авария случилась на 273-м километре трассы. Авария, по предварительной версии, произошло из-за выезда автобуса на встречную полосу. Пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают спасатели, медики и правоохранители. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

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