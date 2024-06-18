Высотой в 12 этажей. В Красногвардейском районе Петербурга из-под земли забил фонтан

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В Красногвардейском районе Петербурга из-под земли забил фонтан 18 июня. Столб воды достиг высоты 12-этажного здания.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК Петербурга», прорыв воды случился в ходе гидравлических испытаний. Трубопровод не прошел проверку на прочность. Бригада аварийной службы прибыла на место случившегося и устранила утечку.
Известно, что из-за прорыва воды пострадало два автомобиля. Ими займется страховая служба.