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    «Смертелен в 5–10% случаев»: почему россияне массово попали в больницы после заказа салата и при чём здесь ботокс

    Ботулотоксины опасны для человека — при тяжелом отравлении можно провести в больнице несколько месяцев

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    Чтобы поставить точный диагноз, в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съел
    Чтобы поставить точный диагноз, в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съелФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    У десятков жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода, попавших в реанимацию, диагностировали ботулизм после употребления «Салата Лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Всемирная организация здравоохранения в прошлом году подготовила подробный отчет и разбор проблемы распространения и опасности этого заболевания. Мы изучили документ на официальном сайте. Болезнь очень опасна, но ее можно легко избежать, если следовать всего нескольким принципам. Разбираемся, какие симптомы у отравления и каким должно быть его лечение.

    Что такое ботулизм

    Пищевой ботулизм — тяжелая, но достаточно редкая болезнь, которая возникает из-за поражения организма ботулотоксинами. Бактерии образуются в еде и не передаются от человека к человеку, поэтому, чтобы заразиться, нужно употребить отравленный ими продукт.

    — Споры, вырабатываемые Clostridium botulinum, устойчивы к высоким температурам и широко распространены в окружающей среде. При отсутствии кислорода эти споры прорастают, развиваются и начинают выделять токсины, — объяснили в ВОЗ.

    Основная причина заражения людей — употребление продуктов, которые прошли ненадлежащую обработку и неправильно хранились. При этом бактерии не могут развиваться в кислых продуктах. Если говорить проще, то еда должна быть плотно закрыта достаточно продолжительное время или неправильно законсервирована.

    Среди консервированных продуктов, где чаще всего находят ботулотоксины: зеленая фасоль, шпинат, грибы, свекла, тунец. Также бактерии охотно размножаются в соленой и копченой рыбе, ветчине и сосисках. Токсины можно разрушить при кипячении в течение более пяти минут, но при этом сами бактерии устойчивы к высоким температурам.

    Симптомы ботулизма

    Ботулотоксины бьют по нервной системе. Симптомы начинают появляться минимум через 4 часа и в основном развиваются в течение 12–36 часов:

    • ранние симптомы — сильная утомляемость, слабость и головокружение;
    • затуманенное зрение, сухость во рту;
    • рвота, диарея, запор и вздутие живота;
    • по мере прогрессирования болезни — слабость в шее и руках;
    • поздние симптомы — поражение дыхательных мышц и мышц нижней части тела.

    При этом температура у зараженного не повышается.

    — Показатели заболеваемости ботулизмом низкие, но показатели смертности высокие в случае, если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение (введение на ранних стадиях антитоксина и интенсивная искусственная вентиляция легких). Болезнь может заканчиваться смертельным исходом в 5–10% случаев, — предупреждают в ВОЗ.

    При чём здесь ботокс

    Для производства ботокса как раз и используют Clostridium botulinum. Препарат применяют в медицине и косметологии. Обычно это очищенный и сильно разбавленный ботулинический нейротоксин типа А. Всего есть семь видов форм ботулотоксина, четыре из которых могут вызывать отравление у человека.

    Как лечат ботулизм

    По данным ВОЗ, ботулизм часто принимают за инсульт, синдром Гийена — Барре или тяжелую миастению. Чтобы поставить точный диагноз, в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съел.

    — После постановки клинического диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин. Раннее введение антитоксина эффективно снижает показатели смертности. В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев, — добавили в ВОЗ.

    Антибиотики при пищевом ботулизме не применяют.

    Как не заразиться ботулизмом

    Профилактика в случае с ботулизмом достаточно простая — нужно соблюдать все правила при готовке и консервировании. Строго следить за гигиеной и не хранить продукты без кислорода долгое время.

    Также низкие температуры, соль или кислота не дают бактериям активно размножаться.

    ВОЗ предлагает следовать пяти главным принципам, которые помогут избежать не только ботулизма, но и других болезней:

    • соблюдайте чистоту;
    • отделяйте сырое от готового;
    • проводите тщательную тепловую обработку;
    • храните продукты при безопасной температуре;
    • используйте чистую воду и чистое пищевое сырье.

    Сколько человек пострадали

    Больше всего сейчас отравившихся в Москве. MSK1.RU сообщает, что симптомы инфекции были выявлены у 121 человека. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. Угрозы их жизни нет.

    В Нижнем Новгороде отравились четыре человека, сообщает NN.RU со ссылкой на Роспотребнадзор. Пострадавшие тоже съели «Салат Лобио» от производителя «Локалкитчен». Эту еду нижегородцы заказали через сервис доставки «Самокат».

    В Казани пострадали шесть человек, сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан. Все они находятся в инфекционной больнице.

    Во всех трех городах идет эпидемиологическое расследование, а оборот продукции приостановили.

    Чтобы поставить точный диагноз, в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съел
    Чтобы поставить точный диагноз, в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съелФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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