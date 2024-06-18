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    Подозрение на ботулизм выявили и в Подмосковье. Больше 10 человек в тяжелом состоянии

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    Случаи подозрения на ботулизм распространились и на Подмосковье. Двадцать человек в медучреждениях с предварительным диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области, передает РИА Новости 18 июня.

    12 заболевших в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.

    «Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой», — говорится в сообщении.

    Массовые отравления начали фиксировать с 14 июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Обратившихся за медпомощью госпитализировали с подозрением на ботулизм. В столице накануне возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, в компаниях и на складах провели обыски.

    Задержан гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Анатолий Шин. Продукт был в салатах, которые, как предполагается, стали причиной массовых отравлений в нескольких регионах.

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