Подозрение на ботулизм выявили и в Подмосковье. Больше 10 человек в тяжелом состоянии

Случаи подозрения на ботулизм распространились и на Подмосковье. Двадцать человек в медучреждениях с предварительным диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области, передает РИА Новости 18 июня.



12 заболевших в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.

«Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой», — говорится в сообщении.

Массовые отравления начали фиксировать с 14 июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Обратившихся за медпомощью госпитализировали с подозрением на ботулизм. В столице накануне возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, в компаниях и на складах провели обыски.