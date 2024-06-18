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    Гендиректора производителя фасоли задержали по делу о массовом отравлении салатами

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    Задержан гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли, которая была в салатах, которые, как предполагается, стали причиной массовых отравлений в нескольких регионах. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В отдел полиции для дальнейших разбирательств доставлен гендиректор фирмы ООО «Савон-К» Анатолий Шин. В офисе компании прошли обыски.

    Напомним, массовые отравления готовыми салатами из службы доставки начали фиксировать с 14 июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Обратившихся за медпомощью госпитализировали с подозрением на ботулизм. В столице накануне возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, в компаниях и на складах провели обыски. В рамках расследования задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды, а также руководитель отдела качества. Позднее стало известно о задержании гендиректора компании «Кухня на районе».

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