Госпитализированных с признаками ботулизма в Казани и Нижнем Новгороде всё больше, многие в реанимации

В Нижнем Новгороде и Казани растёт число горожан, госпитализированных с подозрением на ботулизм.
К 7 часам утра 18 июня в больницах Нижегородской области находятся 13 взрослых и один ребёнок с признаками ботулизма, 12 из них — в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным областного управления Роспотребнадзора, пострадавшие ели «Салат лобио», изготовленный ООО «Локалкитчен» и заказанный через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл»). Салат сейчас изымают со складов «Самоката».
В Казани число случаев подозрения на ботулизм увеличилось с 6 до 14, передает РИА со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.
Вчера в обоих городах было десять пострадавших. В Москве, напомним, число отравившихся салатами с тунцом перевалило за сотню. Выяснением обстоятельств массового отравления занимается Первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.