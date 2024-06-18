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    Госпитализированных с признаками ботулизма в Казани и Нижнем Новгороде всё больше, многие в реанимации

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    В Нижнем Новгороде и Казани растёт число горожан, госпитализированных с подозрением на ботулизм.

    К 7 часам утра 18 июня в больницах Нижегородской области находятся 13 взрослых и один ребёнок с признаками ботулизма, 12 из них — в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

    По данным областного управления Роспотребнадзора, пострадавшие ели «Салат лобио», изготовленный ООО «Локалкитчен» и заказанный через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл»). Салат сейчас изымают со складов «Самоката».

    В Казани число случаев подозрения на ботулизм увеличилось с 6 до 14, передает РИА со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

    Вчера в обоих городах было десять пострадавших. В Москве, напомним, число отравившихся салатами с тунцом перевалило за сотню. Выяснением обстоятельств массового отравления занимается Первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

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