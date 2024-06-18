Госпитализированных с признаками ботулизма в Казани и Нижнем Новгороде всё больше, многие в реанимации

В Нижнем Новгороде и Казани растёт число горожан, госпитализированных с подозрением на ботулизм.



К 7 часам утра 18 июня в больницах Нижегородской области находятся 13 взрослых и один ребёнок с признаками ботулизма, 12 из них — в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.



По данным областного управления Роспотребнадзора, пострадавшие ели «Салат лобио», изготовленный ООО «Локалкитчен» и заказанный через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл»). Салат сейчас изымают со складов «Самоката».

