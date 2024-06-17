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    Ботулизм после коварного салата подозревают у жителей Казани и Нижнего Новгорода

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    География ботулизма после «салата лобио» расширяется. На данный момент заболевание подозревают у нескольких жителей Казани и Нижнего Новгорода. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.

    Так, в столице Татарстана ретейлера проверяют после шести обращений в медицинские учреждения. В столице Поволжья четыре человека попали в реанимацию. Все заболевшие употребили готовую еду из доставки.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Москве число отравившихся салатами с тунцом перевалило за сотню. Десятки пострадавших находятся под особым контролем врачей. Выяснением обстоятельств массового отравления занимается Первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

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