    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    757мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Любителя мухоморов, который зарезал своего 8-летнего сына, отправили принудительно лечиться

    2285
    3 комментария

    Петербургский горсуд вынес постановление по уголовному делу в отношении Олега Коновко, который обвинялся в жестоком убийстве собственного 8-летнего сына. Об этом 18 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. Во время следствия упоминались мухоморы.

    Процесс проходил в закрытом режиме.

    «Суд применил к Коновко принудительные меры медицинского характера в виде <...> лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала об этой трагедии: вечером 6 октября 2023 года мужчина не менее десяти раз ударил ребёнка ножом в квартире на Софийской улице. Тело мальчика на кухне и его отца в крови первой увидела бабушка, приехавшая после звонка мальчика — он успел сказать, что папа сошёл с ума и крушит квартиру.

    Вину Коновко признал и пояснил, что неприязненных отношений с сыном у него не было.

    Родители мальчика — фельдшеры скорой помощи. Отец употреблял БАД с микродозами мухоморов и выращивал ядовитые грибы на даче, домашнюю заготовку он съел и в день трагедии.

    По его воспоминаниям, в какой-то момент, глянув на сына, он увидел «демонические глаза». Осознав, что произошло, мужчина позже пытался свести счеты с жизнью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отец зарезал сынаМухоморы
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close