Любителя мухоморов, который зарезал своего 8-летнего сына, отправили принудительно лечиться

Петербургский горсуд вынес постановление по уголовному делу в отношении Олега Коновко, который обвинялся в жестоком убийстве собственного 8-летнего сына. Об этом 18 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. Во время следствия упоминались мухоморы. Процесс проходил в закрытом режиме. «Суд применил к Коновко принудительные меры медицинского характера в виде <...> лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала об этой трагедии: вечером 6 октября 2023 года мужчина не менее десяти раз ударил ребёнка ножом в квартире на Софийской улице. Тело мальчика на кухне и его отца в крови первой увидела бабушка, приехавшая после звонка мальчика — он успел сказать, что папа сошёл с ума и крушит квартиру.



Вину Коновко признал и пояснил, что неприязненных отношений с сыном у него не было.

Родители мальчика — фельдшеры скорой помощи. Отец употреблял БАД с микродозами мухоморов и выращивал ядовитые грибы на даче, домашнюю заготовку он съел и в день трагедии.