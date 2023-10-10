«Увидел у него демонические глаза». В Петербурге мужчина с больничной койки пытается оправдаться в убийстве сына

Житель Фрунзенского района, которого подозревают в убийстве 8-летнего сына, пришел в себя в больнице и изложил свою версию произошедшего.



Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, мужчина рассказал, что сын родился во втором его браке. С женой они жили хорошо. Ребенок их только радовал, был добрым, любимым и вообще «идеальным».



С 2010 года 45-летний мужчина, который подшился от алкоголизма, решил посвятить себя духовным исканиям. Читал много книг, из авторов которых любимым был Карлос Кастанеда. И даже ездил в место силы под Екатеринбургом. Конечной его целью было стать «богом», который контролирует свою жизнь.

