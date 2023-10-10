«Увидел у него демонические глаза». В Петербурге мужчина с больничной койки пытается оправдаться в убийстве сына

Житель Фрунзенского района, которого подозревают в убийстве 8-летнего сына, пришел в себя в больнице и изложил свою версию произошедшего.
Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, мужчина рассказал, что сын родился во втором его браке. С женой они жили хорошо. Ребенок их только радовал, был добрым, любимым и вообще «идеальным».
С 2010 года 45-летний мужчина, который подшился от алкоголизма, решил посвятить себя духовным исканиям. Читал много книг, из авторов которых любимым был Карлос Кастанеда. И даже ездил в место силы под Екатеринбургом. Конечной его целью было стать «богом», который контролирует свою жизнь.
Весной этого года, по предварительной информации, у мужчины появились проблемы со сном. Через Интернет он заказал себе БАД с микродозами мухоморов и стал чувствовать себя нормально. А потом начал выращивать и сушить эти ядовитые грибы у себя на даче под Псковом.
В тот роковой день 6 октября мужчина забрал сына из школы, покормил, они сходили на детскую площадку. По предварительной информации, по возвращении домой мужчина решил употребить домашнюю заготовку и съел семь штук засушенных грибов. После этого он почувствовал себя как опьяненный. Потащил ребенка в табачный магазин, а потом не смог открыть дверь в парадную. И попросил сына позвонить матери. В квартиру мужчина и мальчик всё-таки попали. Там мужчине сначала стало очень хорошо и благостно, а потом бросило в другую крайность — он почувствовал ужас. Посмотрев на сына, он якобы увидел, что у того демонические глаза, и бросился к ножу.
Как писала «Фонтанка», ребенку было нанесено 10 ножевых ударов. Он скончался. Из квартиры увезли и мужчину. Он пытался совершить самоубийство и был госпитализирован в НИИ скорой помощи.
СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».