Убитый в Купчино ребёнок получил 10 ударов ножом. Отец попытался уйти из жизни

Стали известны подробности гибели восьмилетнего ребёнка на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга, в убийстве которого подозревают отца.
На теле мальчика насчитали десять колото-резаных ран, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Удары пришлись в живот и руки, которыми, судя по всему, закрывался ребёнок.
Первой страшную картину в квартире на Софийской накануне вечером увидела бабушка. Она примчалась на такси по просьбе 34-летней женщины, которой позвонил сын-второклассник и рассказал, что отец как будто сошёл с ума и громит всё вокруг. Больше на звонки он не отвечал.
Дверь оказалась не заперта, в коридоре находился мужчина в крови и явно неадекватном состоянии. Со слов пожилой женщины, он что-то бормотал и не давал пройти на кухню — там уже без признаков жизни лежал ребёнок.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Фрунзенского района. В ведомстве сообщили, что 45-летний подозреваемый пытался совершить самоубийство. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчик рос в полной благополучной семье. Ранее каких-либо заявлений о ненадлежащем отношении к нему в полицию не поступало. «Фонтанка» писала, что родители работают фельдшерами скорой, мужчина — в психиатрической бригаде.