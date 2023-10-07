Убитый в Купчино ребёнок получил 10 ударов ножом. Отец попытался уйти из жизни

Стали известны подробности гибели восьмилетнего ребёнка на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга, в убийстве которого подозревают отца.



На теле мальчика насчитали десять колото-резаных ран, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Удары пришлись в живот и руки, которыми, судя по всему, закрывался ребёнок.

Первой страшную картину в квартире на Софийской накануне вечером увидела бабушка. Она примчалась на такси по просьбе 34-летней женщины, которой позвонил сын-второклассник и рассказал, что отец как будто сошёл с ума и громит всё вокруг. Больше на звонки он не отвечал.