H&M запустила ликвидацию российской «дочки». В прошлом году она получила убыток на 11 млрд рублей

Российская «дочка» шведского ретейлера H&M приняла решение о собственной ликвидации. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ, на что 18 июня обратило внимание агентство «Интерфакс».



Решение о ликвидации ООО «Эйч энд Эм», которое с 2020 года полностью принадлежит шведской компании H&M Hennes & Mauritz, было принято накануне, 17 июня. Ликвидатором стала Татьяна Кисса. До нее компанией управлял генеральный директор H&M Россия, Казахстан и Беларусь Саэд Эль-Ашкар.

Компания зарегистрирована в городе Химки Московской области. По данным СПАРК, в 2021 году ее выручка достигала 71,6 млрд рублей, чистая прибыль — 6,9 млрд рублей. Два последующих года показатели падали. В 2022 году выручка снизилась до 29,3 миллиарда, фирма впервые получила убыток на уровне 9,7 млрд рублей. За тот же отчетный период организация выплатила 5,7 млрд рублей дивидендов. В 2023 году выручка ООО «Эйч энд Эм» упала до 1 миллиарда, а убыток вырос до 11,4 млрд рублей.