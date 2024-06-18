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    Из-за испытаний горячую воду отключат в Невском районе и Кудрово

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    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 18 и 19 июня испытает тепловые сети на плотность и прочность в Невском районе города и в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Температура воды не будет превышать 40 градусов, сообщает компания на своем сайте. В календаре летней ремонтной кампании указано, что отключения продлятся до 30 июня.

    teplosetspb.ru

    18 июня в зону испытаний входят улицы Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановская, проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, переулок Челиева, Октябрьская набережная. 19 июня — Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, проспекты Большевиков, Российский, Товарищеский, а также в Кудрово Центральная, Альпийская, Венская, Английская, Австрийская, Столичная, Пражская улицы, проспекты Европейский и Строителей, Итальянский переулок.

    Испытания важны для подготовки теплосетей к новому отопительному сезону. Они позволяют выявить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капремонта. Энергетики напоминают, что приближаться к месту вытекания воды опасно для жизни.

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