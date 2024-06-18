Возможно, это пираты. В Ладожском озере обнаружили затонувшее финское судно конца XIX — начала ХХ века

В Ладожском озере обнаружили финское затонувшее судно конца XIX — начала XX века. Дайверы подняли из воды корабельную рынду, фарфоровый умывальник, телеграф и огнеупорные шведские кирпичи с надписью Hoganas. Об этом стало известно во вторник, 18 июня, из сообщения центра научных исследований 1xpedition.

Ладога известна своими переменчивыми глубинами и скрытыми подводными препятствиями. Как отмечают исследователи, архивные данные свидетельствуют о множестве кораблекрушений в этих местах — из-за погодных условий и недостаточного знания особенностей озера.

Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Поделиться Поделиться





Члены 1xpedition при помощи многолучевого эхолота обнаружили большое судно на глубине 34 метра. Первый осмотр его произвели при помощи специального подводного аппарата, а затем к кораблю погрузились дайверы.



Как увидели исследователи, судно имеет значительные разрушения, на одном из бортов снесена ударной волной рубка. «Возможно был внутренний взрыв», — отмечают в Центре. На палубе лежали нактоуз, телеграф и штурвал.

«Проплыв в трюм, я увидел керамическую чашку, приподнял столешницу, там оказалось еще несколько. Взял в руки одну из них, чтобы рассмотреть. Обычные керамические изделия, вероятно выполнены на гончарном круге, на дне слой ила. Я попытался промыть чашку, качнул ее и увидел на дне камешки, нежно белого цвета с перламутровым блеском, размером с горох, только не круглые, а продолговатые, овальные даже. Наверное это жемчужины, точно скажут уже специалисты» — рассказал дайвер центра научных исследований 1xpedition Олег Шабуня.



Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Фото: Центр научных исследований 1xpedition Поделиться Поделиться





С двух сторон судна расположен символ «Левиафан». «Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?», — поделился предположениями координатор Центра Сергей Куликов.



Дайверы подняли с судна корабельную рынду, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф, и кирпичи от камина с надписью Hoganas



«Нечастая разновидность огнеупорного силикатного кирпича произведенного на юге Швеции в деревне HOGANAS провинции Скане, находящейся в 20 км от г. Хельсинборга. Благодаря совместным залежам угля и глины в 1832 году было начато производство кирпича и керамики. У Великого княжества Финляндского не было таможенной границы с Европой и кирпич из Швеции было привезти проще и дешевле, чем из России» — рассказал Павел Илатовский, участник краеведческого клуба «Оберег» из города Питкяранта.

