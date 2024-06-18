    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-з

    756мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Выбросил женщину с шестого этажа. СК показывает видео с задержанным

    6335
    28 комментариев

    Мужчине-мигранту предъявлено обвинение в убийстве женщины в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУ СК и показывает видео, на котором подозреваемого приводят в следственный отдел по Кировскому району ГСУ.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    «Фонтанка» писала, что 27-летняя гражданка Узбекистана скончалась в больнице после трёх попыток «завести» сердце. Задержанный, гражданин Узбекистана, как предполагает следствие, в ходе конфликта вытолкнул женщину, свою сожительницу, из окна шестого этажа на улице Подводника Кузьмина. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    «Злоумышленник задержан, сейчас ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоВытолкнул из окнаВыбросил из окна
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close