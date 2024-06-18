Выбросил женщину с шестого этажа. СК показывает видео с задержанным

Мужчине-мигранту предъявлено обвинение в убийстве женщины в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУ СК и показывает видео, на котором подозреваемого приводят в следственный отдел по Кировскому району ГСУ.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
«Фонтанка» писала, что 27-летняя гражданка Узбекистана скончалась в больнице после трёх попыток «завести» сердце. Задержанный, гражданин Узбекистана, как предполагает следствие, в ходе конфликта вытолкнул женщину, свою сожительницу, из окна шестого этажа на улице Подводника Кузьмина. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
«Злоумышленник задержан, сейчас ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отмечается в сообщении.