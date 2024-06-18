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    На юго-западе Петербурга под окнами нашли женщину, задержан ревнивец

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    Гражданка Узбекистана была найдена под окнами дома 54 на улице Подвойского в Кировском районе Петербурга. 27-летнюю женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли — в понедельник вечером она скончалась.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, в квартире на шестом этаже полиция задержала мужа потерпевшей — 34-летнего мигранта. По версии следствия, в порыве ревности он выбросил свою супругу в открытое окно. Женщину привезли в больницу в состоянии комы, три раза ей «заводили» сердце. Все попытки врачей оказались безуспешными, потерпевшая прожила в условиях реанимации семь с половиной часов.

    Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Фигурант процессуально задержан и помещен в ИВС.

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