СК: в Москве задержали трех человек по делу об отравлении готовыми салатами из доставки

В рамках уголовного дела о массовом отравлении готовыми салатами из доставки задержаны три человека из числа руководства организаций в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по столице во вторник, 18 июня.



Так, в отдел для дальнейших разбирательств были доставлены фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды, а также руководитель отдела качества.



В ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело.

