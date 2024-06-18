СК: в Москве задержали трех человек по делу об отравлении готовыми салатами из доставки

В рамках уголовного дела о массовом отравлении готовыми салатами из доставки задержаны три человека из числа руководства организаций в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по столице во вторник, 18 июня.
Так, в отдел для дальнейших разбирательств были доставлены фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды, а также руководитель отдела качества.
В ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело.
Первые пострадавшие обратились в больницы Москвы с 14 по 15 июня. Сообщалось, что отравившиеся заказывали готовые салаты через сервис доставки. Следственный комитет начал расследование по статье об оказании небезопасных услуг, в компаниях и на складах провели обыски. Сотрудники складских помещений, где хранилась продукция, пытались от нее избавиться, сообщили в ГСУ СК по Москве. В больницы обратились более 120 человек, почти половина из них — в тяжелом состоянии. Все они проходят обследование на ботулизм в условиях специализированного стационара. С подозрением на ботулизм также госпитализированы 14 жителей Нижнего Новгорода, 12 из них — в реанимации. По данным областного управления Роспотребнадзора, пострадавшие ели «Салат лобио», изготовленный ООО «Локалкитчен» и заказанный через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл»). Еще 14 случаев подозрения на ботулизм зафиксировали в Казани.
UPD: Среди задержанных по делу о массовом отравлении в Москве — гендиректор компании «Кухня на районе», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.