Суд в Петербурге разбирался с мертвым и живым сервалами. Проиграла заводчица

Владелица двух кошек-сервалов подала в суд на заводчицу из Петербурга. Одна из ее питомиц умерла при загадочных обстоятельствах на передержке, а второго не вернули.

Историю кошек 18 июня рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истица купила двух сервалов у заводчицы Екатерины Панфиловой в ноябре 2019 года. Ханна и Лео отправились в Южно-Сахалинск в обмен на 330 тысяч рублей за каждого.

Кошки выглядели здоровыми, но вскоре у Ханны клочками полезла шерсть. Еще через несколько месяцев Ханна и Лео вернулись к Панфиловой на содержание. В конце 2020 года заводчица написала хозяйке, что Ханна заболела, а еще через пару недель, что умерла и муж закопал ее в лесу. Лео остался жить в питомнике, так что истица направила Панфиловой претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. На это заводчица предложила забрать Лео обратно, хозяйка согласилась, но с определенными условиями, которые, как выяснил суд, были проигнорированы и Лео остался где был.