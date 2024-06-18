    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    757мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Суд в Петербурге разбирался с мертвым и живым сервалами. Проиграла заводчица

    1726
    1 комментарий

    Владелица двух кошек-сервалов подала в суд на заводчицу из Петербурга. Одна из ее питомиц умерла при загадочных обстоятельствах на передержке, а второго не вернули.

    Историю кошек 18 июня рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истица купила двух сервалов у заводчицы Екатерины Панфиловой в ноябре 2019 года. Ханна и Лео отправились в Южно-Сахалинск в обмен на 330 тысяч рублей за каждого.

    Кошки выглядели здоровыми, но вскоре у Ханны клочками полезла шерсть. Еще через несколько месяцев Ханна и Лео вернулись к Панфиловой на содержание. В конце 2020 года заводчица написала хозяйке, что Ханна заболела, а еще через пару недель, что умерла и муж закопал ее в лесу. Лео остался жить в питомнике, так что истица направила Панфиловой претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. На это заводчица предложила забрать Лео обратно, хозяйка согласилась, но с определенными условиями, которые, как выяснил суд, были проигнорированы и Лео остался где был.

    Суд встал на сторону истца, велел вернуть хозяйке Лео и 330 тысяч за Ханну.

    Судя по соцсетям, у заводчицы целый мини-зоопарк из кошек различных диковинных пород.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close