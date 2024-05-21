25 июня — круглый стол: «Почему трудно вылечить цистит»

По статистике, каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни болела циститом (это самое распространенное заболевание), и в более чем половине случаев он становится хроническим. Это обусловлено анатомией, поэтому мужчины циститом болеют реже. И хотя обычно серьезной опасности цистит для здоровья не представляет, ощущения при нем не из приятных, особенно если случаи рецидивов частые. О том, почему трудно вылечить цистит — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Первые признаки цистита: по каким симптомам можно определить заболевание?
- Принять таблетку или пойти к урологу — чем может быть опасно самолечение?
- Почему 50% женщин хоть раз в жизни болели циститом?
- Почему цистит становится хроническим и как этого избежать?
- Эффективные методы лечения и профилактики ИМП.
К участию приглашаются врачи-урологи, представители медицинских клиник, производители лекарственных препаратов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 25 июня 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru