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    25 июня — круглый стол: «Почему трудно вылечить цистит»

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    По статистике, каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни болела циститом (это самое распространенное заболевание), и в более чем половине случаев он становится хроническим. Это обусловлено анатомией, поэтому мужчины циститом болеют реже. И хотя обычно серьезной опасности цистит для здоровья не представляет, ощущения при нем не из приятных, особенно если случаи рецидивов частые. О том, почему трудно вылечить цистит — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Первые признаки цистита: по каким симптомам можно определить заболевание?
    • Принять таблетку или пойти к урологу — чем может быть опасно самолечение?
    • Почему 50% женщин хоть раз в жизни болели циститом?
    • Почему цистит становится хроническим и как этого избежать?
    • Эффективные методы лечения и профилактики ИМП.

    К участию приглашаются врачи-урологи, представители медицинских клиник, производители лекарственных препаратов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 25 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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