Новые столбы «в странном порядке» привлекли внимание петербуржцев. ГЭТ пытается не попасть в подземные коммуникации

Губернатору Александру Беглову направили письмо насчет новых столбов, которые ставят вдоль магистралей в Калининском районе Петербурга. Главу города спрашивают, как ему порядок размещения новых опор на тротуаре.



По данным «Фонтанки», вопросы градоначальнику задала юристка Анастасия Колб, о чем написала в своем телеграм-канале. «Весной на территории Калининского района стали появляться громоздкие уродливые железные конструкции, похожие на столбы, которые стали устанавливать в странном порядке вдоль улиц (например, вдоль Политехнической ул., пр. Науки и т.д.). Указанные столбы размещают не параллельно друг другу, частоколом, некоторые даже посередине тротуаров», — считает она и просит уточнить, зачем эти опоры и почему они стоят именно так.



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«Фонтанка» направила вопрос в комитеты и в район, там уверенно переадресовали их «Горэлектротрансу». В предприятии ответили, что опоры установлены в рамках реконструкции воздушной контактной сети трамвая и троллейбуса, происходит замена выработавших свой ресурс опорных конструкций.



«Опоры установлены в соответствии с проектно-рабочей документацией, где определено местоположение опорных конструкций в зависимости от расположения подземных коммуникаций (инженерных сетей и сооружений), а также нужное количество опор и расстояния между ними. Размещение опорных конструкций произведено в соответствии с СП 98.133302018 «СНиП 2.05.09–90 Трамвайные и троллейбусные линии» и соблюдением охранных зон подземных инженерных сетей согласно требованиям СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений», — настаивают в пресс-службе.

