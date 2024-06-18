«Цена вопроса?» Лукашенко показали новые образцы белорусской военной формы

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы перед заседанием Совета безопасности. Во время осмотра он задался вопросом, чем бойцов не устраивает существующая форма. Об этом 18 июня пишет государственное информационное агентство «БелТА».



Презентация прошла во Дворце Независимости, образцы лично осмотрел белорусский лидер. «Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — спросил он.

В ответ президенту рассказали, что обновленный гардероб позволит расширить функциональность и удобство, а также усилит защиту коленных и локтевых суставов. При создании формы учитывались специфические задачи, которые стоят перед бойцами.