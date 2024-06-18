«Цена вопроса?» Лукашенко показали новые образцы белорусской военной формы

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы перед заседанием Совета безопасности. Во время осмотра он задался вопросом, чем бойцов не устраивает существующая форма. Об этом 18 июня пишет государственное информационное агентство «БелТА».
Презентация прошла во Дворце Независимости, образцы лично осмотрел белорусский лидер. «Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — спросил он.
В ответ президенту рассказали, что обновленный гардероб позволит расширить функциональность и удобство, а также усилит защиту коленных и локтевых суставов. При создании формы учитывались специфические задачи, которые стоят перед бойцами.
Так, к выпуску планируются тактическая рубашка, флисовая куртка, кашне летнее и зимнее, будут внесены изменения в форму одежды военнослужащих Внутренних войск МВД, суворовцев. В дополнение к повседневной форме для женщин решено добавить платья и шляпы. У курсантов появится офисный комплект.
«Цена вопроса?» — уточнил Лукашенко. Как выяснилось, стоимость обновления останется прежней за счет увеличения сроков носки и замены других предметов одежды.
Министерство обороны Республики Беларусь
Ранее «Фонтанка» показывала новые модели спецодежды для заключенных. Было обещано изменить ее цветовую гамму и внешний вид, ввести новые предметы одежды и обуви.
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко тогда сказал, что новые модели одежды «будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания».