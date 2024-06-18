Россия и КНДР подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Россия и КНДР могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня.

Документ планируют подписать во время визита Путина в Пхеньян 18 и 19 июня. По распоряжению президента России МИД будет иметь право вносить в проект договора изменения. Этот договор станет четвертым за историю международных отношений между Россией и Северной Кореей. Также он придет на смену основополагающим документам, которые были подписаны в 1961, 2000 и 2001 году.

