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    Россия и КНДР подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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    Россия и КНДР могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня.

    Документ планируют подписать во время визита Путина в Пхеньян 18 и 19 июня. По распоряжению президента России МИД будет иметь право вносить в проект договора изменения. Этот договор станет четвертым за историю международных отношений между Россией и Северной Кореей. Также он придет на смену основополагающим документам, которые были подписаны в 1961, 2000 и 2001 году.

    Как сообщил ТАСС помощник президента Юрий Ушаков, новый договор необходим из-за изменения мировой обстановки. Он не будет направлен против других государств.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что Владимир Путин посетит Северную Корею впервые за 24 года. В 2000 году глава РФ встретился с Ким Чен Иром — отцом Ким Чен Ына.

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