Инфекционист: таких крупных вспышек ботулизма не было последние 30 лет

Нынешняя вспышка ботулизма стала крупнейшей в России за последние 30 лет. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал 18 июня глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков. «Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти — то есть больше тридцати лет назад», — отметил Поздняков.

Специалист уточнил, что сначала заболевший ботулизмом может испытывать симптомы кишечной инфекции, «то есть рвота, диарейный синдром и температура», проявления, связанные с параличом мускулатуры, появляются позже.



Роспотребнадзор Санкт-Петербурга информирует, чем опасен ботулизм и как предостеречь себя от этого заболевания.

Первое, что нужно знать, — продукты, которые попадают в зону риска и могут быть заражены ботулизмом. Консервы домашнего приготовления из грибов, овощей, фруктов, мяса и птицы, в том числе паштеты; соленая, копченая и вяленая рыба. Также в этот список попадают свиное сало и заводские консервы (в случае если у банки вздуто дно). Помимо этого осторожнее нужно быть любителям меда.



Симптомы ботулизма сначала похожи на ротавирус — тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Помимо этого может быть общая слабость, головная боль и головокружение.



«Двоение предметов, нечеткое видение или «туман перед глазами», опущение верхнего века, нарушение функции глотания (сначала твердой, а затем и жидкой пищи), чувство першения, расстройство речи, снижение слюноотделения, сухость во рту и жажда», — отмечает Роспотребнадзор.

Что нужно делать, чтобы постараться избежать заражения ботулизмом? Собственноручно консервируя и маринуя, делайте это в соответствии с общепринятой технологией приготовления. Сами консервы храните в холодильнике или там, где прохладно.



«Не покупайте рыбу, консервы и домашнюю колбасу в несанкционированных местах торговли. Не употребляйте в пищу консервы из вздувшихся банок», — предупреждает Роспотребнадзор.

Важно понимать, что человек, заболевший ботулизмом, не опасен для окружающих. Если вы почувствовали вышеуказанные симптомы, обратитесь к врачу.

«Фонтанка» в своем материале более подробно рассказала, как обезопасить себя от этой болезни.

