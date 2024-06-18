Вице-спикер Госдумы Даванков хочет проверить российские тюрьмы на пропаганду радикальных идей

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков направил руководству ФСИН предложение провести в исправительных учреждениях проверку на религиозный радикализм. Об этом 18 июня сообщает РИА Новости.
«Прошу <...> оценить целесообразность проведения <...> проверки на насаждение радикальных течений религий в российских исправительных учреждениях <...> и на возможную вербовку российских заключённых в террористические организации», — цитирует агентство текст обращения.
Даванков предлагает задуматься о необходимости увеличения тюремных сроков за пропаганду религиозного радикализма в колониях и СИЗО, а также об ужесточении условий содержания таких заключенных или обвиняемых.
Поводом для подготовки инициативы стали события в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. Напомним, 16 июня изолятор захватили шестеро радикальных исламистов. У них были дубинки и заточки. Операция была заранее спланирована. Трое террористов были осуждены за намерение взорвать суд в КЧР. При штурме все шестеро были убиты.
Даванков считает, что «в тюрьмах всё чаще формируются общины, в которых проповедуются радикальные течения религий — так называемые джамааты» (цитата по РИА Новости).
Ранее о серьезных нарушениях в работе ростовского СИЗО № 1 рассказала член СПЧ Ева Меркачева. Она заявила, что изолятор был переполнен заключенными, сотни из которых — фигуранты дел террористической направленности.