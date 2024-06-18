«Солярис» сбил 10-летнего самокатчика, переезжавшего Приморский проспект по «зебре»

Четвероклассник пострадал под колесами автомобиля в Приморском районе Петербурга вечером 17 июня. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.



В 17:15 у дома 85 по Школьной улице 44-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего мальчика на самокате, сообщает 18 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль ехал по Приморскому проспекту от Яхтенной улицы в сторону улицы Савушкина, а ребенок переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу на красный свет.

В результате мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Дорогу он пересекал без сопровождения взрослых. По факту ДТП ведется проверка.