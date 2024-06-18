Мужчина стрелял по людям на заводе в Рязани. Погибла женщина

В Рязани произошла стрельба на заводе «Рязаньмонтажзаготовка». Как сообщает 18 июня ТАСС, ссылаясь на прокуратуру Рязанской области, 66-летний мужчина стрелял из охотничьего гладкоствольного оружия.

Он успел сделать три выстрела, в результате чего погибла женщина. Также ранен другой мужчина. По предварительным данным, стрельба началась из-за имущественного спора и личного конфликта. Стрелка задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что утром 18 июня в Рязанской области случилось массовое ДТП. В аварии погибло восемь человек, еще 13 пострадали.