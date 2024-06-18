    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-з

    756мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.05eur95.39

    После страшной аварии на М-5, где погибли 8 человек, возбудили второе дело

    1013
    обсудить

    Прокуратура Рязанской области

    Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту массового ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области утром 18 июня. Теперь — по статье об оказании небезопасных услуг.

    Около 6:30 на 273-м километре автодороги столкнулись «ГАЗель», Land Rover и два грузовика MAN. Водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку 15 пассажиров по маршруту Сызрань — Москва. В нарушение ПДД он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с внедорожником, сообщает пресс-служба СК РФ. После этого машины столкнулись с грузовиками, и микроавтобус опрокинулся.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате водитель и шесть пассажиров «ГАЗели», а также водитель «Ленд Ровера» погибли на месте. Еще 13 человек были доставлены в больницы: девять пассажиров микроавтобуса, а также женщина и трое детей из внедорожника, сообщает пресс-служба МВД Рязанской области.

    Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть нескольких человек. Теперь к нему добавилось дело по части 3 статьи 238 УК РФ — об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 8 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Рязанская областьДТПМассовая аварияДТП с грузовиками
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close