После страшной аварии на М-5, где погибли 8 человек, возбудили второе дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту массового ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области утром 18 июня. Теперь — по статье об оказании небезопасных услуг.

Около 6:30 на 273-м километре автодороги столкнулись «ГАЗель», Land Rover и два грузовика MAN. Водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку 15 пассажиров по маршруту Сызрань — Москва. В нарушение ПДД он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с внедорожником, сообщает пресс-служба СК РФ. После этого машины столкнулись с грузовиками, и микроавтобус опрокинулся.