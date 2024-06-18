После страшной аварии на М-5, где погибли 8 человек, возбудили второе дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту массового ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области утром 18 июня. Теперь — по статье об оказании небезопасных услуг.
Около 6:30 на 273-м километре автодороги столкнулись «ГАЗель», Land Rover и два грузовика MAN. Водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку 15 пассажиров по маршруту Сызрань — Москва. В нарушение ПДД он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с внедорожником, сообщает пресс-служба СК РФ. После этого машины столкнулись с грузовиками, и микроавтобус опрокинулся.
В результате водитель и шесть пассажиров «ГАЗели», а также водитель «Ленд Ровера» погибли на месте. Еще 13 человек были доставлены в больницы: девять пассажиров микроавтобуса, а также женщина и трое детей из внедорожника, сообщает пресс-служба МВД Рязанской области.
Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть нескольких человек. Теперь к нему добавилось дело по части 3 статьи 238 УК РФ — об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 8 человек.