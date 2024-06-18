В Архангельской области перекрыли канал поставки наркотиков из 47-го региона

В Архангельской области пресекли наркотрафик из 47-го региона. Об этом 18 июня сообщает официальный тг-канал МВД России.
МВД МЕДИА
В деревне Курцево остановили иномарку, в которой ехали местные жители в возрасте 20 лет и 21 года.
«По предварительным данным, сообщники по указанию неустановленного куратора забирали крупные партии наркотиков в тайниках в Ленобласти, после чего, расфасовав на мелкие дозы, сбывали бесконтактным способом», — сказано в сообщении МВД.
Уточняется, что затем правоохранители нашли в лесах Вологодской и Архангельской областей 6 схронов. Из закладок правоохранители изъяли порядка 3 кг синтетического наркотика, 450 г МДМА другого синтетического вещества и свыше 940 г наркотика растительного происхождения.
20-летний фигурант заключён под стражу, его товарищ под домашним арестом. Расследование продолжается.
Напомним, накануне «Фонтанка» писала о том, как в России и Белоруссии перекрыли крупный канал поставки психотропов. Наркоторговцы продавали запретное из Ленобласти в Минске и других регионах соседней страны.