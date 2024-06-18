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    Три трактора разом сгорели в Петербурге не случайно. Кладбищенский сторож рассказал об особенном визите

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    Полиция выясняет обстоятельства автомобильного пожара в Кировском районе Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 июня.

    Пожар на проспекте Стачек, 98, случился минувшим вечером, очевидцы слышали хлопки. Там горели три трактора — на территории Красненького кладбища со стороны церкви. Вместе с пожарными туда доехали сотрудники ГИБДД и поговорили со сторожем кладбища. Он рассказал, что минут за 20 до начала пожара заметил лысого незнакома лет 45 у здания администрации. Тот вел себя агрессивно, стучал в дверь, требовал начальства. Сторож пояснил, что кладбище закрыто и начальства нет. Мужчина как будто успокоился и удалился, ругаясь на начальство. А сторож отправился на объезд участка и через какое-то время заметил, что на хозяйственном дворе горят трактора.

    Две машины сгорели полностью, у третьей повреждена крыша. Сумма ущерба устанавливается. Следователи составили портрет визитёра и взяли биоматериалы.

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    Комментарии 2

    Cashmare18 Июн 2024 в 13:03
    барецкий?
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