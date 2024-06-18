Мужчина жестоко убил подростка в Бурятии, приняв за любовника знакомой

Следственный комитет Бурятии расследует убийство подростка у автобусной остановки в Улан-Удэ. На камеру попало, как парень пытался убежать от преследователя и тормозить транспорт.

Утром 17 июня возле остановки «Лесобаза» на Волочаевской улице Улан-Удэ обнаружили тело 17-летнего парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи и туловища, сообщает 18 июня пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. По подозрению в его совершении задержали 29-летнего жителя Орловской области. На допросе он подробно рассказал, как все было.