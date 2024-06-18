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    Мужчина жестоко убил подростка в Бурятии, приняв за любовника знакомой

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    СУ СК РФ по Республике Бурятия

    Следственный комитет Бурятии расследует убийство подростка у автобусной остановки в Улан-Удэ. На камеру попало, как парень пытался убежать от преследователя и тормозить транспорт.

    Утром 17 июня возле остановки «Лесобаза» на Волочаевской улице Улан-Удэ обнаружили тело 17-летнего парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи и туловища, сообщает 18 июня пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. По подозрению в его совершении задержали 29-летнего жителя Орловской области. На допросе он подробно рассказал, как все было.

    По данным следствия, мужчина познакомился с местной жительницей в соцсетях и в начале года прилетел из Орловской области в Улан-Удэ. В ночь на 17 июня он приехал к знакомой на такси, но та не пустила его в дом, и он заночевал во дворе. Утром мужчина увидел неподалеку парня и, приняв за любовника знакомой, погнался за ним.

    На самом деле подросток жил по соседству и в этот момент шел на работу. Погоня шла вдоль дороги. Подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. У остановки мужчина его настиг, ударил электрошокером, а затем множество раз — ножом. От полученных ран потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся. Через некоторое время благодаря местным жителям его задержали в магазине неподалеку.

    Сейчас следователи проверяют показания подозреваемого на месте происшествия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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