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    Здание ВНИИБ вновь проверят на принадлежность к объектам культурного наследия. КГИОП обязали это сделать через суд

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    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    Куйбышевский районный суд обязал КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) заново рассмотреть вопрос о внесении здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте в реестр объектов культурного наследия. Об этом «Фонтанке» сообщила Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга 18 июня.

    Активную борьбу за сохранение здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) местные жители ведут с 2019 года. Оно было построено в неоклассическом стиле в 1950-х годах и никакого защитного статуса пока не имеет. Специализированный застройщик «2-й Муринский» получил разрешение на его снос и строительство современного жилого дома на этом месте. Жители выходили на улицу, чтобы выразить протест, и обращались в КГИОП с предложением признать здание памятником культуры. Комитет не стал этого делать.

    В апреле 2024 года пять активистов инициативной группы «Живой город» в очередной раз обратились в суд с требованием признать бездействие КГИОП незаконным. После двух месяцев судебного процесса исковые требования четырех из них были отклонены, а требования активистки Антонины Елисеевой удовлетворены.

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, суд постановил признать бездействие комитета в непроведении государственного учета объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. А кроме этого – обязать его рассмотреть заявление Антонины Елисеевой о включении ВНИИБ в реестр объектов культурного наследия.

    Предыдущая судебная эпопея, связанная с признанием ВНИИБ памятником культуры, началась в 2020 году. Тогда инициативные граждане подали заявление на выявление объекта в качестве объекта культурного наследия, что обеспечило ему защиту от сноса. После отказа КГИОП они начали оспаривать это решение через суд. В 2021 году Горсуд признал распоряжение комитета об отказе недействующим, а Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение – в результате действия КГИОП признали законными.

    «Фонтанка» рассказывала, как в 2020 году на защиту ВНИИБа вышли 150 человек.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

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