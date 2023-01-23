Горсуд признал законным отказ включить ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в перечень памятников

Городской суд Петербурга 23 января признал законным отказ включить здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в перечень выявленных памятников, передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний.

Истцы, группа петербуржцев, пытаются доказать, что комитет по охране памятников (КГИОП) незаконно отказался признать здание выявленным объектом культурного наследия. Заявители просили признать недействующим соответствующее распоряжение комитета. Как обратил внимание на заседании один из истцов, юрист Владимир Чернышев, у комиссии, которая рассматривала вопрос о включении ВНИИБ в перечень, отсутствует порядок работы, хотя он должен быть утвержден документально. Кроме того, в составе этой комиссии присутствуют члены совета по сохранению культурного наследия, а не члены экспертного совета, как того требует закон. Все это, резюмировал истец, создает почву для произвола.

Кроме того, в составе самой комиссии, констатировал Чернышев, не было экспертов в области сохранения культурного наследия. А в пользу защиты ВНИИБ от сноса высказывались признанные эксперты Маргарита Штиглиц, Михаил Мильчик и Александр Кононов. Все трое на тот момент являлись аттестованными Минкультом. Для принятия решения комиссии должна быть предоставлена фотофиксация здания. По логике, она не может быть произведена раньше поступления заявления о выявлении объекта в качестве памятника. На предыдущем заседании, пояснила истец Антонина Елисеева, КГИОП предоставил фотофиксацию от 26 февраля 2021 года. Однако истцы обратили внимание, что на фото — белый снег и светит солнце, тогда как в тот день погода была туманная и пасмурная настолько, что это стало предметом публикаций в СМИ, в том числе и на «Фонтанке». В подтверждение истцы предоставили справку Гидрометцентра. Тем не менее сотрудник комитета Дмитрий Брыков, который делал фотофиксацию, в суде уверенно заявил, что светило солнце.

Представитель комитета по охране памятников настаивала, что распоряжение издано в рамках полномочий КГИОП и с соблюдением всех требований. Представитель застройщика, ООО «СЗ 2-й Муринский» (входит в группу «ФСК»), который выступает в деле в качестве заинтересованного лица, поддержал позицию комитета. Решение Горсуда пока не вступило в законную силу, Чернышев подтвердил, что истцы намерены его оспорить. Горожане защищают здание ВНИИБ от сноса почти три года. В течение этого времени петербуржцы каждую субботу выходят к зданию на народные сборы. Застройщик хочет на месте здания построить многоквартирный дом, и Госстройнадзор продлил разрешение на строительство до марта 2025 года. На следующий день к зданию приехала строительная техника, однако горожане остановили начавшиеся было работы.