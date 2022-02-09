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Госстройнадзор продлил разрешение на строительство жилого дома на месте ВНИИБ. Горожане пытаются спасти здание от сноса

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Госстройнадзор продлил разрешение на строительство многоквартирного дома, который компания «Специализированный застройщик «2-й Муринский» планирует возвести на месте здания Научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом 8 февраля сообщил депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

«Что примечательно, [Госстройнадзор продлил разрешение на строительство] со ссылкой на постановление правительства РФ, которое «позволяет сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Градозащитники борются за спасение здания ВНИИБ с 2020 года. В августе 2021-го городской суд признал незаконным отказ комитета по охране памятников включить здание в перечень памятников, решение вступило в законную силу. Статус памятника автоматом сделал бы невозможным снос и строительство жилого комплекса на этом месте.

По информации депутата, комитет по охране памятников подал кассационную жалобу на это решение. Вишневский направил обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой приостановить действие разрешения на строительство, так как пока ВНИИБ не получил статус объекта культурного наследия, он фактически не защищен от сноса. А также попросил обязать КГИОП отозвать кассационную жалобу.

Накануне защитники ВНИИБа сообщили, что застройщик 3 февраля получил получил ордер ГАТИ на установку временных опор для электроснабжения и кабелей связи.

Согласно данным с сайта службы, действие документа продлено до 20 марта 2025 года.

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