У ВНИИ бумажной промышленности встал караул. От Беглова ждут спасения

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Нечасто даже искушенные в градозащите петербуржцы несут ночные вахты для предотвращения сноса. Здание Всесоюзного института бумажно-целлюлозной промышленности на 2-м Муринском проспекте горожане охраняют в формате 24/7. Новый собственник, ГК «ФСК», видит в покупке инвестицию и от ответа на вопрос о готовности продать объект городу уклонился. За сталинку уже заступились режиссер Александр Сокуров и урбанист Илья Варламов. И даже Заксобрание проявило редкое по нынешним временам единство и ждет от Александра Беглова ответ, готов ли губернатор «вписаться» в спасение ВНИИБ.



Полторы сотни человек собрались у сталинки в рамках акции протеста против сноса здания. Снижать громкость выражения своей позиции петербуржцы не намерены, и следующий народный сход наметили на 4 ноября. День народного единства защитники сочли удачным для выражения своего мнения.

В отличие от живущих в центре горожан, жители Выборгского района не избалованы обилием исторической архитектуры. Кроме внешнего облика симпатичного здания, построенного в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма, там есть на что посмотреть и внутри: сохранилась лепнина, мраморные колонны, полы и даже часы. Да и автор, ленинградский архитектор Борис Журавлев, небезызвестный: он создавал в том числе станции метрополитена «Площадь Восстания» и «Фрунзенская». Защитники здания активизировались в сентябре. Впрочем, и события вокруг здания стали разворачиваться быстрее. В конце прошлой недели из него выселили всех арендаторов, выносили мебель, рассказала координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева. «Срезали водосточные трубы потихоньку, это продолжается последние несколько дней. Но пока это все обратимо», — добавила она.



Около ВНИИБа установили информационный щит, из которого следовало, что АО «СГЭМ» получило три порубочных билета на спил 320 деревьев, 944 кустарников и 17 тысяч квадратных метров газона. Период выполнения работ установлен с 1 августа до 30 ноября 2021 года. Активистов обеспокоило число приговоренных к сносу зеленых насаждений и локация — 18-й квартал, который как раз находится в границах 2-го Муринского и Институтского проспектов, улиц Новороссийской и Карбышева. А также число зелени, планируемой к пересадке: всего 14 деревьев и 148 кустарников.

По словам Елисеевой, горожане заступили на круглосуточное дежурство, некоторое время у здания даже стояла палатка. Пока ничего похожего на крупную строительную технику на территорию ВНИИБ не заезжало, но защитники держат руку на пульсе, ожидая, что демонтаж может начаться в ближайшее время.

В конце октября единым фронтом выступил петербургский парламент. Большинство партии власти в ЗакСе поддержали депутатский запрос оппозиционных Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой к губернатору Александру Беглову. Градоначальнику предстоит ответить на два вопроса: готов ли он поспособствовать приданию ВНИИ статуса памятника, который равен защите от сноса, и приложить усилия к выкупу объекта в госсобственность? К губернатору в конце октября также с просьбой спасти сталинку от сноса обратился режиссер Александр Сокуров. С аналогичной просьбой неожиданно выступил и депутат Госдумы Евгений Марченко. Свое слово сказал и блогер-урбанист Илья Варламов.



Вишневский сравнивает ситуацию с ВНИИБ с борьбой за здание медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове. КГИОП также отказался включить эту сталинку в реестр памятников, однако суд встал на сторону градозащитников, признав отказ незаконным. Правда, местный владелец, компания «Петротрейд», в свое время потерпел неудачу в переводе территории под жилую застройку.

Тем временем защитники ВНИИ уже подали два иска. Первый оспаривает отказ комитета по охране памятников включить здание в реестр объектов культурного наследия, второй — разрешение на строительство 12-этажного жилого комплекса. Этот документ застройщик, ООО «Институт бумажной промышленности», получил в апреле 2019 года. А в августе прошлого года КГИОП отказался включить здание в перечень памятников, несмотря на заключение доктора архитектуры, эксперта Маргариты Штиглиц, которая отметила несомненную архитектурную ценность сталинки.

Если законодательная ветвь власти города определилась с позицией относительно сноса ВНИИБ, то исполнительная пока отбивается районными силами.



Накануне вечером глава Выборгского района Валерий Гарнец на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что власти предлагали собственнику выкупить здание с участком по рыночной стоимости, определенной ГУП «ГУИОН». «К сожалению, нам пришел отказ. Выкупить земельный участок по «справедливой стоимости» не представляется возможным», — написал чиновник. Также он назвал сталинку «хорошим крепким зданием». Позднее пост был удален, но 3 ноября появился снова с припиской о «техническом сбое» и личным мнением главы района со словами поддержки позиции жителей и сожалением, что «экономические аспекты стоят выше архитектурных». На уточняющие вопросы редакции на момент публикации чиновник не ответил.

При этом райадминистрация, вероятно, обращалась с вопросом о выкупе еще к предыдущему собственнику. О том, что такое предложение было сделано, стало известно из августовского ответа одному из защитников ВНИИ. Ранее здание принадлежало компании «Альянс Инвест».

В пресс-службе ГК «ФСК» «Фонтанке» подтвердили приобретение здания. «Нами было принято положительное решение о приобретении земельного участка на 2-м Муринском. При этом процесс формирования условий сделки занял продолжительное время, и до текущего момента мы продолжаем переговоры с продавцом об отдельных параметрах данного приобретения», — говорится в ответе ГК.



В «ФСК» подчеркнули, что рассматривают данную покупку как инвестиционное вложение, и решение о дальнейшей стратегии реализации пока не принято: рассматриваются различные потенциальные варианты развития актива. На вопрос о том, готов ли новый собственник в случае, если власти Петербурга предложат выкупить объект, рассмотреть это предложение, в пресс-службе не ответили.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

