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Суд отменил распоряжение Смольного, который отказался признавать ВНИИБ памятником

Городской суд Петербурга 16 августа отменил распоряжение комитета по охране памятников об отказе включить здание Научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает градозащитное движение «Живой город».

Документ комитета датирован 2019 годом. Победа в суде не означает, что здание будет взято под охрану. «Вопрос о статусе ВНИИБ чиновники из КГИОП рассматривали дважды: в 2019 и в 2021 году. Первый раз заявления подавали журналист Дмитрий Ратников и координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева, второй — председатель СПб ГО ВООПИиК Александр Марголис, доктор архитектуры Маргарита Штиглиц и депутат Алексей Ковалев. Оба раза КГИОП отказался признавать здание памятником», — поясняет «Живой город».

Координатор движения Антонина Асанова пояснила, что необходимо также оспорить и второй, более свежий отказ — более «свежий». Более того, такое заявление уже подал в Куйбышевский районный суд депутат Заксобрания Алексей Ковалев.

На месте ВНИИБ планируют возвести жилой комплекс, против чего активно протестуют местные жители и градозащитники. Противники сноса здания собираются возле него почти каждые выходные с осени 2020 года.

Ранее Арбитражный суд отказал застройщику — ООО «Специализированный застройщик «2-й Муринский» — в продлении разрешения на строительство. В 2020 году у проекта сменился собственник, им стала ГК ФСК, которая заявляла, что не планирует сносить ВНИИБ.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
да уж, градозащитник Ратников - дико Душный товарищ, но тут от него хоть Какая-то польза (шерсти клок, я бы сказал)! портик действительно Красивый!
266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой... Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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