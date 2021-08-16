Суд отменил распоряжение Смольного, который отказался признавать ВНИИБ памятником

Документ комитета датирован 2019 годом. Победа в суде не означает, что здание будет взято под охрану. «Вопрос о статусе ВНИИБ чиновники из КГИОП рассматривали дважды: в 2019 и в 2021 году. Первый раз заявления подавали журналист Дмитрий Ратников и координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева, второй — председатель СПб ГО ВООПИиК Александр Марголис, доктор архитектуры Маргарита Штиглиц и депутат Алексей Ковалев. Оба раза КГИОП отказался признавать здание памятником», — поясняет «Живой город».

Координатор движения Антонина Асанова пояснила, что необходимо также оспорить и второй, более свежий отказ — более «свежий». Более того, такое заявление уже подал в Куйбышевский районный суд депутат Заксобрания Алексей Ковалев.

На месте ВНИИБ планируют возвести жилой комплекс, против чего активно протестуют местные жители и градозащитники. Противники сноса здания собираются возле него почти каждые выходные с осени 2020 года.

Ранее Арбитражный суд отказал застройщику — ООО «Специализированный застройщик «2-й Муринский» — в продлении разрешения на строительство. В 2020 году у проекта сменился собственник, им стала ГК ФСК, которая заявляла, что не планирует сносить ВНИИБ.