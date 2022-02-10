К ВНИИБу пригнали технику. Но рабочие помогли защитникам разобрать ограждение, когда узнали о планах по сносу здания

К зданию ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности приехали кран и другая техника, также привезли ограждение, которое начали устанавливать рабочие. Около десяти местных жителей, которые борются против сноса здания, предприняли попытки помешать проведению работ. Они также высказали возмущение некорректно установленным информационным щитом и требовали от рабочих надеть каски.

К зданию по вызову горожан пришли трое сотрудников полиции, правоохранители никого не задержали, но уговаривали петербуржцев покинуть площадку.

Позднее жители начали разбирать установленный забор, и к ним подключились сами рабочие. «Строители с народом! [Они нам помогают] потому что их обманули: им сказали, что они это делают, чтобы отремонтировать здание и отдать его под детский центр», — рассказала одна из защитниц.

Ранее Госстройнадзор сообщил, что продлил компании ООО «Специализированный застройщик «2-й Муринский» разрешение на строительство на этом месте многоквартирного жилого дома. Документ теперь действует до 20 марта 2025 года.



Активисты неоднократно требовали от Смольного признать ВНИИБ объектом культурного наследия, после отказа они обратились в суд и выиграли процесс: отказ комитета по охране памятников внести здание в реестр охраняемых объектов признан незаконным, решение вступило в законную силу. Однако чиновники подали кассационную жалобу.

