    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-з

    756мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Главный синоптик Петербурга рассказал, как разочаровала ночь и когда закончится дождь

    7264
    6 комментариев
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Минувшая ночь в Петербурге претендовала на звание одной из самых теплых, но под утро температура опустилась ниже 18 градусов, а в последние полчаса ночи — вообще до 17,2 градуса, а таких значений в истории уже много. Температуру сбил дождь. Так что самой теплой для 18 июня остаётся ночь 2018 года — плюс 18,4 градуса. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    Причина — атмосферный фронт, который смещается с запада Ленобласти на территорию Петербурга. В первой половине дня он будет медленно двигаться на восток вместе с циклоном. В прогнозе — дожди, местами не исключаются ливни.

    К вечеру осадки прекратятся, но усилится западный ветер до 7–12 м/с, поэтому, как пишет Колесов, «погода сегодня уже не будет вчерашней». Температура не превысит 20 градусов.

    Напомним, в связи с ливнями и грозами объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыДождь
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close