Главный синоптик Петербурга рассказал, как разочаровала ночь и когда закончится дождь

Минувшая ночь в Петербурге претендовала на звание одной из самых теплых, но под утро температура опустилась ниже 18 градусов, а в последние полчаса ночи — вообще до 17,2 градуса, а таких значений в истории уже много. Температуру сбил дождь. Так что самой теплой для 18 июня остаётся ночь 2018 года — плюс 18,4 градуса. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Причина — атмосферный фронт, который смещается с запада Ленобласти на территорию Петербурга. В первой половине дня он будет медленно двигаться на восток вместе с циклоном. В прогнозе — дожди, местами не исключаются ливни.

К вечеру осадки прекратятся, но усилится западный ветер до 7–12 м/с, поэтому, как пишет Колесов, «погода сегодня уже не будет вчерашней». Температура не превысит 20 градусов.



Напомним, в связи с ливнями и грозами объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

