В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в ожидании грозы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге почти на сутки. Поздним вечером 17 июня в городе ждут сильные дожди.
Потенциально опасную погоду в Петербурге, по данным Росгидрометцентра, ожидают с 23 часов 17 июня до 16 часов 18 июня, сообщает пресс-служба городской администрации. Пойдет дождь, местами будут ливни и гроза. Ранее в МЧС предупреждали об усилении ветра во вторник до
В Ленобласти — тоже «желтый» уровень. Дожди, а местами ливни и грозы, туда придут пораньше и задержатся дольше: с 21 часа 17 июня до 21 часа 18 июня.
Осадки в Петербург и Ленобласть принесет южный циклон. Температура воздуха при этом снизится до