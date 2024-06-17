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    В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в ожидании грозы

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    «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге почти на сутки. Поздним вечером 17 июня в городе ждут сильные дожди.

    Прогностическая карта предупреждений для СЗФО / Скриншот с сайта Гидрометцентра России
    Прогностическая карта предупреждений для СЗФО / Скриншот с сайта Гидрометцентра России
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    Потенциально опасную погоду в Петербурге, по данным Росгидрометцентра, ожидают с 23 часов 17 июня до 16 часов 18 июня, сообщает пресс-служба городской администрации. Пойдет дождь, местами будут ливни и гроза. Ранее в МЧС предупреждали об усилении ветра во вторник до 14 м/с. Жителей и гостей города просят быть особенно осторожными.

    В Ленобласти — тоже «желтый» уровень. Дожди, а местами ливни и грозы, туда придут пораньше и задержатся дольше: с 21 часа 17 июня до 21 часа 18 июня.

    Осадки в Петербург и Ленобласть принесет южный циклон. Температура воздуха при этом снизится до +20 градусов.

    Прогностическая карта предупреждений для СЗФО / Скриншот с сайта Гидрометцентра России
    Прогностическая карта предупреждений для СЗФО / Скриншот с сайта Гидрометцентра России

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