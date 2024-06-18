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    Полиция спасла мужчину от падения с Литейного моста. В ответ он рассказал, что у него на душе

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    Сотрудники полиции Петербурга спасли мужчину от падения с Литейного моста. Прохожему, который не справлялся с личными переживаниями, организовали встречу с медиками. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области 18 июня.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Инцидент произошел накануне в десятом часу вечера. Сотрудники отдельной роты по охране объектов ОВД регионального главка, проезжая по мосту в сторону Финляндского вокзала, обратили внимание на необычную картину — мужчина сидел на ограждении, свесив ноги за пределы переправы.

    Полицейские немедленно остановились и выбежали к прохожему. Им удалось удержать его от падения в воду, после чего информация о случившемся была оперативно передана в полицию и скорую помощь.

    В свое оправдание отчаявшийся мужчина рассказал, что забраться на перила его вынудили личные переживания. В результате сержант полиции Никита Лимонов и старший сержант полиции Ольга Касько провели с ним профилактическую беседу и передали прибывшим медикам.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    «Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников полиции ситуация разрешилась благополучно», — говорится в сообщении.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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