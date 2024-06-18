Полиция спасла мужчину от падения с Литейного моста. В ответ он рассказал, что у него на душе

Сотрудники полиции Петербурга спасли мужчину от падения с Литейного моста. Прохожему, который не справлялся с личными переживаниями, организовали встречу с медиками. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области 18 июня.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Инцидент произошел накануне в десятом часу вечера. Сотрудники отдельной роты по охране объектов ОВД регионального главка, проезжая по мосту в сторону Финляндского вокзала, обратили внимание на необычную картину — мужчина сидел на ограждении, свесив ноги за пределы переправы.
Полицейские немедленно остановились и выбежали к прохожему. Им удалось удержать его от падения в воду, после чего информация о случившемся была оперативно передана в полицию и скорую помощь.
В свое оправдание отчаявшийся мужчина рассказал, что забраться на перила его вынудили личные переживания. В результате сержант полиции Никита Лимонов и старший сержант полиции Ольга Касько провели с ним профилактическую беседу и передали прибывшим медикам.
«Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников полиции ситуация разрешилась благополучно», — говорится в сообщении.