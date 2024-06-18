Члена коптевской ОПГ приговорили к 20 годам за убийства 25-летней давности

Суд вынес приговор члену коптевской ОПГ Сергею Замараеву. Его признали виновным в убийстве трех человек.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы 18 июня, 53-летнего бандита приговорили к 20 годам строгого режима. Замараев, как было доказано в суде, совершал убийства в Москве в 1996 и 1998 годах.

Так, в первый раз член банды совместно с коллегами из Ореховской ОПГ расправился с авторитетным предпринимателем Владимиром Кутеповым. Во второй раз Замараев с друзьями лишил жизни лидера Тушинской ОПГ Вячеслава Степанова.