Члена коптевской ОПГ приговорили к 20 годам за убийства 25-летней давности

Суд вынес приговор члену коптевской ОПГ Сергею Замараеву. Его признали виновным в убийстве трех человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы 18 июня, 53-летнего бандита приговорили к 20 годам строгого режима. Замараев, как было доказано в суде, совершал убийства в Москве в 1996 и 1998 годах.
Так, в первый раз член банды совместно с коллегами из Ореховской ОПГ расправился с авторитетным предпринимателем Владимиром Кутеповым. Во второй раз Замараев с друзьями лишил жизни лидера Тушинской ОПГ Вячеслава Степанова.
Сообщник Замараева, стреляя в жертву из автомата, попал по проезжающим мимо в троллейбусе людям, в результате чего погиб еще один человек.