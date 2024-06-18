Более шести миллионов рублей собрала в Петербурге благотворительная парусная регата на лечение детей с онкозаболеваниями

Фото: Антонина Белкина Поделиться Поделиться





В Петербурге благотворительная регата собрала рекордную сумму на помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечным фонда «свет.дети». Парусные гонки, ставшие уже традиционными, прошли в шестой раз.



В регате, прошедшей в акватории Финского залива, приняли участие пятнадцать гоночных яхт, это команды — представители социально ответственного бизнеса, а также спортсмены-любители и профессионалы. Соревнования проходили в двух дисциплинах: спортивной и фандрайзинговой (сбор пожертвований для детей с онкозаболеваниями).



За соревнованиями наблюдали болельщики, находившиеся на двух теплоходах. Среди них были врачи-онкологи, работники детских онкологических отделений Санкт-Петербурга, подопечные фонда «свет.дети», а также друзья и партнеры фонда.



Победа в соревнованиях определялась по двум результатам: спортивному и фандрайзинговому. Победителем в общем зачёте стала команда «Прайд» (яхта «Ника»). Первое место в спортивном результате заняла команда «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» (яхта «Нептун»), а первое место по фандрайзинговому результату заняла команда благотворительной платформы «TOOBA» (яхта «Фея»).

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«В 2019 году состоялась первая регата «свет.дети», на ней я был просто гостем, и когда после церемонии открытия экипажи разошлись по яхтам и ушли в море, а их болельщики последовали за ними на теплоходе, на берегу стало так невыносимо тоскливо, что я решил: в следующем году мы обязательно присоединимся. Моё решение лишь окрепло, когда вся банда вернулась, начался праздник, люди говорили важные слова и искрились от счастья. С 2020 года мы с командой «Кентек» участвуем в регате. Чувства и эмоции разные — в трогательные моменты накатывают слёзы, при просмотре рейтинга — досада и злость на себя за посредственный результат, на борту яхты умиротворение, на берегу после финиша радость и чувство единения, общности, сопричастности к чему-то нужному и такому мимолётному», — поделился своими впечатлениями участник соревнований Пётр Большаков.



В ходе регаты было собрано 6,2 миллиона рублей. Это рекордная сумма за всю историю регаты. А всего за шесть лет было собрано более 17 миллионов рублей. Все средства направлены на поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

