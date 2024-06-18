У мусорки под Гатчиной всю ночь стерегли опасную канистру. Она подтекала и дымила

Емкость с едким веществом подкинули к мусорному контейнеру возле жилого дома в Гатчинском районе Ленобласти. Канистра еще и протекала. Опасную находку до утра охранял дежурный.



Около десяти часов вечера 17 июня возле мусорки у жилого дома между деревнями Шаглино и Бор местные жители обнаружили 12-литровую канистру с надписью «соляная кислота», сообщает 18 июня 47News. Со слов очевидцев, емкость была заполнена наполовину, подтекала и дымила, от нее шел едкий запах.

Обнаружение канистры с соляной кислотой изданию подтвердил глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. Часть едкого вещества пролилась на землю. По словам Якименко, территорию возле контейнера огородили и оставили на месте дежурного, который охранял опасный участок всю ночь. Около 9 часов утра экстренные службы вывезли емкость.