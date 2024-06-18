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    У мусорки под Гатчиной всю ночь стерегли опасную канистру. Она подтекала и дымила

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    Емкость с едким веществом подкинули к мусорному контейнеру возле жилого дома в Гатчинском районе Ленобласти. Канистра еще и протекала. Опасную находку до утра охранял дежурный.

    Около десяти часов вечера 17 июня возле мусорки у жилого дома между деревнями Шаглино и Бор местные жители обнаружили 12-литровую канистру с надписью «соляная кислота», сообщает 18 июня 47News. Со слов очевидцев, емкость была заполнена наполовину, подтекала и дымила, от нее шел едкий запах.

    Обнаружение канистры с соляной кислотой изданию подтвердил глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. Часть едкого вещества пролилась на землю. По словам Якименко, территорию возле контейнера огородили и оставили на месте дежурного, который охранял опасный участок всю ночь. Около 9 часов утра экстренные службы вывезли емкость.

    «Угрозы населению не было», — заверил глава поселения.

    По факту произошедшего ведется проверка.

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