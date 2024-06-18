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    Из Охты достали понтоны, которые неделями загрязняли воду нефтепродуктами

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    Бесхозные понтоны, загрязнявшие реку Охту в Красногвардейском районе Петербурга, наконец извлекли из воды. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

    Полузатопленных понтонов на реке оказалось три. Ранее сообщали о двух плавсредствах. В операции по подъему понтонов на Охте участвовали сотрудники комитета по природопользованию, МЧС Петербурга и районной администрации.

    В одном из плавсредств содержались нефтепродукты, которые загрязняли воду в реке. Сейчас на месте продолжают устранять последствия аварийной ситуации: устанавливают дополнительный ряд боновых заграждений и выпаривают набережную, чтобы очистить ее от нефтепродуктов, вытекших при подъеме понтонов.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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    О брошенных понтонах, от которых по реке растекаются пятна нефтепродуктов, сообщали еще в конце мая. В Росприроднадзоре тогда рассказали, что пытались установить хозяев плавсредств, но оказалось, что регистрационных данных на них нет. Информацию передали в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы можно было признать понтоны бесхозными и убрать. В июне прокуратура начала проверку. Все это время с загрязнением на Охте боролись заграждениями и активной пеной, а позднее привлекли водолазов, чтобы найти пробоину и заделать ее специальным «пластырем».

    В комитете просят петербуржцев при обнаружении нефтеразливов на акватории или территории города сообщать о них в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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    ПетербургРазлив нефтепродуктовЗагрязнение водыПонтоны
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