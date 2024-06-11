Водолаз наклеит «пластырь». На Охте придумали, как заткнуть ветхий источник нефтепродуктов и проблем

На Охте начались работы по водолазному обследованию затопленных понтонов, из которых в реку вытекают нефтепродукты. Об этом 11 июня рассказал глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт.

«Водолаз обнаружил пробоину, в ближайшее время ее заделают специальным «пластырем», после чего из понтонов откачают воду и нефтепродукты и поставят на плав. Далее все три понтона отбуксируют к месту, позволяющему осуществить подъем на берег», — сказано в сообщении.

Видео работы водолаза публикует также официальный тг-канал Красногвардейского района.