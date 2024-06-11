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    Водолаз наклеит «пластырь». На Охте придумали, как заткнуть ветхий источник нефтепродуктов и проблем

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    На Охте начались работы по водолазному обследованию затопленных понтонов, из которых в реку вытекают нефтепродукты. Об этом 11 июня рассказал глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт.

    «Водолаз обнаружил пробоину, в ближайшее время ее заделают специальным «пластырем», после чего из понтонов откачают воду и нефтепродукты и поставят на плав. Далее все три понтона отбуксируют к месту, позволяющему осуществить подъем на берег», — сказано в сообщении.

    Видео работы водолаза публикует также официальный тг-канал Красногвардейского района.

    Администрация Красногвардейского района

    Напомним, накануне природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории Охты. Нефтепродукты продолжают вытекать из брошенных плавсредств.

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    К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, комитета по природопользованию и аварийной службы ГКУ «Пиларн».

    Источник загрязнения огородили бонами, акваторию неоднократно обрабатывали активной пеной, но при изменении уровня воды, после прохода судов или после дождя грязь снова попадает в приток Невы.

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    ОхтаПонтоныРазлив нефтепродуктов
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