Водолаз наклеит «пластырь». На Охте придумали, как заткнуть ветхий источник нефтепродуктов и проблем

На Охте начались работы по водолазному обследованию затопленных понтонов, из которых в реку вытекают нефтепродукты. Об этом 11 июня рассказал глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт.
«Водолаз обнаружил пробоину, в ближайшее время ее заделают специальным «пластырем», после чего из понтонов откачают воду и нефтепродукты и поставят на плав. Далее все три понтона отбуксируют к месту, позволяющему осуществить подъем на берег», — сказано в сообщении.
Видео работы водолаза публикует также официальный тг-канал Красногвардейского района.
Администрация Красногвардейского района
Напомним, накануне природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории Охты. Нефтепродукты продолжают вытекать из брошенных плавсредств.
К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, комитета по природопользованию и аварийной службы ГКУ «Пиларн».
Источник загрязнения огородили бонами, акваторию неоднократно обрабатывали активной пеной, но при изменении уровня воды, после прохода судов или после дождя грязь снова попадает в приток Невы.