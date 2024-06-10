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    Затонувший понтон продолжает загрязнять приток Невы. Прокуратура начала проверку

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    Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории реки Охта в Красногвардейском районе Петербурга. Нефтепродукты продолжают вытекать из плавсредства, хозяин которого как в воду канул.

    Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры города Санкт-Петербурга
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    Как сообщили в прокуратуре Петербурга 10 июня, к проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, комитета по природопользованию и аварийной службы ГКУ «Пиларн». Нефтепродукты вымываются из технических узлов понтона, который частично ушёл под воду. Его огородили бонами, акваторию неоднократно обрабатывали активной пеной, но при изменении уровня воды, после прохода судов или после дождя грязь снова попадает в приток Невы.

    «Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что экологические службы продолжат работу по ликвидации загрязнения.

    В Росприроднадзоре объясняли, что в реке оказались два по сути бесхозных понтона. Установить владельцев по их номерам не удалось — регистрационные данные отсутствуют. Ведомство направило документы в правоохранительные органы, чтобы объектам можно было присвоить статус бесхозных и убрать их из реки.

    Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры города Санкт-Петербурга

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