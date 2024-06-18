Пикник
по-петербургски
по-петербургски
Изучаем традиции и подсказываем, что купить для отдыха на природе сегодня
В теплое время года каждый приличный петербуржец старается хотя бы ненадолго сбежать из города — к морю или в сосновый лес, на любимую дачу или удобную полянку с мангалом. Расцвела эта традиция на рубеже XIX и XX веков, когда загородный досуг впервые стал массовым явлением. И, как мы выяснили, с тех пор мало что поменялось. Познакомьтесь с отдыхающими горожанами прошлого и решите, на кого похожи вы сами — на купальщицу с берега залива, господина в гамаке или даму с крокетным молотком?
«Поставщик шашлыка № 1» — утверждение согласно результатам исследования, проведенного в городах присутствия «Ленты» на основе данных потребительской панели ООО «Ромир» с целью определения сети № 1 по показателю «Доля трат в кошельке покупателя в категории шашлыки за 2023 год».
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героев, чтобы узнать больше
героев, чтобы узнать больше
В начале прошлого века ее можно было встретить, к примеру, на одном из пляжей Сестрорецка. Чтобы искупаться, молодая петербурженка устраивала целую церемонию. Сначала — уезжала на глубину в запряженной лошадью кабинке, потом — переодевалась, по сути, в небольшое платье и плавала с соблюдением всех приличий.
Купальщица с берега Финского залива
Купальные фургоны в Сестрорецке, начало XX века
Транспортировка купальной машины
Купальщица
Сегодня плескаться в одиночестве вряд ли кому-то захочется: на сестрорецкий песок выезжают с подругами, ведь это намного веселее. Пуританские наряды тоже остались в прошлом, в тренде — более открытые модели, а также ЗОЖ, фитнес и непринужденные селфи. Для пикника на пляже современные купальщицы выбирают шашлыки и купаты из «Ленты»: их готовят на собственном производстве сети, строго соблюдая сроки и условия хранения. Современные барышни следят за фигурой и предпочитают диетическую грудку птицы, которую дополняют свежими овощами и воздушным десертом. Их любимый магазин — «Гипер Лента»: удобно заехать по пути на пляж и купить все в одном месте. А сэкономить поможет «Карта №1»!
Сестрорецкий пляж сегодня
Сырники с абрикосовой начинкой Лента FRESH
Апельсиновый сок PREMIUM CLUB
Шампиньоны Королевские ЛЕНТА FRESH
Куриные купаты с моцареллой Лента FRESH
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Корзина для пикника GIARDINO CLUВ
Складной гриль GIARDINO CLUB
Жидкость для розжига ЛЕНТА
Шашлык из грудки индейки Деликатесный Лента FRESH
Коктейльные томаты на ветке ЛЕНТА FRESH
В начале прошлого века ее можно было встретить, к примеру, на одном из пляжей Сестрорецка. Чтобы искупаться, молодая петербурженка устраивала целую церемонию. Сначала — уезжала на глубину в запряженной лошадью кабинке, потом — переодевалась, по сути, в небольшое платье и плавала с соблюдением всех приличий.
Купальщица с берега Финского залива
Купальные фургоны в Сестрорецке, начало XX века
Транспортировка купальной машины
Купальщица
Сегодня плескаться в одиночестве вряд ли кому-то захочется: на сестрорецкий песок выезжают с подругами, ведь это намного веселее. Пуританские наряды тоже остались в прошлом, в тренде — более открытые модели, а также ЗОЖ, фитнес и непринужденные селфи. Для пикника на пляже современные купальщицы выбирают шашлыки и купаты из «Ленты»: их готовят на собственном производстве сети, строго соблюдая сроки и условия хранения. Современные барышни следят за фигурой и предпочитают диетическую грудку птицы, которую дополняют свежими овощами и воздушным десертом. Их любимый магазин — «Гипер Лента»: удобно заехать по пути на пляж и купить все в одном месте. А сэкономить поможет «Карта №1»!
Сестрорецкий пляж сегодня
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Корзина для пикника GIARDINO CLUВ
Сырники с абрикосовой начинкой Лента FRESH
Складной гриль GIARDINO CLUB
Апельсиновый сок PREMIUM CLUB
Жидкость для розжига ЛЕНТА
Шампиньоны Королевские ЛЕНТА FRESH
Шашлык из грудки индейки Деликатесный Лента FRESH
Коктейльные томаты на ветке ЛЕНТА FRESH
Куриные купаты с моцареллой Лента FRESH
Перед нами — мама большого шумного семейства, снимающего на лето дачу где-нибудь в Красном Селе или Вырице. И молоток для игры в крокет у нее в руках не просто так: это демократичное развлечение пользовалось особой популярностью у отдыхающих. Инвентарь для него был простым и недорогим, а занять можно было всех — и маленьких, и взрослых.
Дама с крокетным молотком
Игра в теннис. Сестрорецк
Игра в крокет
на даче Коновалова
на даче Коновалова
В наши дни семейные петербуржцы тоже едут на природу со спортивным инвентарем, но немного другим. Мячи, фрисби, бадминтонные ракетки с воланами — нужно взять побольше, пусть домочадцы хотя бы летом выберутся из смартфонов. Когда семья отправляется на пикник, важно, чтобы еды хватило всем, а меню не слишком ударило по бюджету. Поэтому современная «дама с крокетным молотком» выбирает «Гипер Ленту», где можно купить все и сразу по стабильно низким ценам. В корзину положит шашлык из свинины и сытные куриные ножки — с этого пикника точно никто не уйдет голодным. И обязательно добавит что-то из товаров для детей и дачного отдыха.
Пикник возле презедентской библиотеки
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Корзина для пикника GIARDINO CLUВ
Шашлык из свинины в томатном соке Лента FRESH
Бедро куриное в маринаде Лента FRESH
Пломбир PREMIUM CLUB «Маршмеллоу с шоколадным печеньем»
Фермерские розовые томаты ЛЕНТА FRESH
Набор для игры в бадминтон ACTIWELL
Барбекю-гриль на древесном угле GIARDINO CLUB
Негазированная питьевая вода BONVIDA
Гигантские мыльные пузыри BIGGA
Перед нами — мама большого шумного семейства, снимающего на лето дачу где-нибудь в Красном Селе или Вырице. И молоток для игры в крокет у нее в руках не просто так: это демократичное развлечение пользовалось особой популярностью у отдыхающих. Инвентарь для него был простым и недорогим, а занять можно было всех — и маленьких, и взрослых.
Дама с крокетным молотком
Игра в теннис. Сестрорецк
Игра в крокет
на даче Коновалова
на даче Коновалова
В наши дни семейные петербуржцы тоже едут на природу со спортивным инвентарем, но немного другим. Мячи, фрисби, бадминтонные ракетки с воланами — нужно взять побольше, пусть домочадцы хотя бы летом выберутся из смартфонов. Когда семья отправляется на пикник, важно, чтобы еды хватило всем, а меню не слишком ударило по бюджету. Поэтому современная «дама с крокетным молотком» выбирает «Гипер Ленту», где можно купить все и сразу по стабильно низким ценам. В корзину положит шашлык из свинины и сытные куриные ножки — с этого пикника точно никто не уйдет голодным. И обязательно добавит что-то из товаров для детей и дачного отдыха.
Пикник возле презедентской библиотеки
Корзина для пикника GIARDINO CLUВ
Скролльте вниз
Шашлык из свинины в томатном соке Лента FRESH
Бедро куриное в маринаде Лента FRESH
Фермерские розовые томаты ЛЕНТА FRESH
Набор для игры в бадминтон ACTIWELL
Пломбир PREMIUM CLUB «Маршмеллоу с шоколадным печеньем»
Барбекю-гриль на древесном угле GIARDINO CLUB
Негазированная питьевая вода BONVIDA
Гигантские мыльные пузыри BIGGA
Гамак — один из обязательных атрибутов загородного отдыха для гедониста прошлого века. Летом такой господин перебирался из Петербурга в Лигово или Тосно, переодевался в белый костюм с соломенной шляпой и устраивался поудобнее. В гамаке любил побездельничать со вкусом, читая книгу или газету. Когда надоедало, заводил граммофон с модными романсами.
Господин в гамаке
Офицер в гамаке читает газету
"Станция Лигово, начало XX века
"Семейная пара в гамаке
Современный гедонист, как и его предшественник, превыше всего ставит комфорт. Только вместо бумажной прессы и пластинок у него смартфон или планшет со всеми мыслимыми радостями интернета. Не покидая гамака, можно даже заказать продукты для пикника через удобную доставку «Ленты». Выбор гедониста — куриные крылья и свиные ребрышки, которые легко приготовить. Свежее мясо он дополнит пикантной колбасой, сыром и обязательно закажет готовую еду — например, брускетту с карбонатом и салями. Кстати, гамак он тоже купил в «Ленте», и курьеры сети доставили его прямо на дачу.
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Корзина для пикника GIARDINO CLUВ
Свиные ребрышки в маринаде Лента FRESH
Решетка для гриля GIARDINO CLUB
Чоризо PREMIUM CLUB
Куриные крылья барбекю Лента FRESH
Гамак GIARDINO CLUB
Сливочный безлактозный сыр ЛЕНТА LIFE
Брускетта с карбонатом, салями и горчичным соусом
Клюквенный морс PREMIUM CLUB
Гамак — один из обязательных атрибутов загородного отдыха для гедониста прошлого века. Летом такой господин перебирался из Петербурга в Лигово или Тосно, переодевался в белый костюм с соломенной шляпой и устраивался поудобнее. В гамаке любил побездельничать со вкусом, читая книгу или газету. Когда надоедало, заводил граммофон с модными романсами.
Господин в гамаке
Офицер в гамаке читает газету
"Станция Лигово, начало XX века
"Семейная пара в гамаке
Современный гедонист, как и его предшественник, превыше всего ставит комфорт. Только вместо бумажной прессы и пластинок у него смартфон или планшет со всеми мыслимыми радостями интернета. Не покидая гамака, можно даже заказать продукты для пикника через удобную доставку «Ленты». Выбор гедониста — куриные крылья и свиные ребрышки, которые легко приготовить. Свежее мясо он дополнит пикантной колбасой, сыром и обязательно закажет готовую еду — например, брускетту с карбонатом и салями. Кстати, гамак он тоже купил в «Ленте», и курьеры сети доставили его прямо на дачу.
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Корзина для пикника GIARDINO CLUВ
Свиные ребрышки в маринаде Лента FRESH
Решетка для гриля GIARDINO CLUB
Чоризо PREMIUM CLUB
Брускетта с карбонатом, салями и горчичным соусом
Гамак GIARDINO CLUB
Куриные крылья барбекю Лента FRESH