В теплое время года каждый приличный петербуржец старается хотя бы ненадолго сбежать из города — к морю или в сосновый лес, на любимую дачу или удобную полянку с мангалом. Расцвела эта традиция на рубеже XIX и XX веков, когда загородный досуг впервые стал массовым явлением. И, как мы выяснили, с тех пор мало что поменялось. Познакомьтесь с отдыхающими горожанами прошлого и решите, на кого похожи вы сами — на купальщицу с берега залива, господина в гамаке или даму с крокетным молотком?